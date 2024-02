ORSOLINI, Il sogno di Italiano che è sempre sfumato

FirenzeViola.it

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) viene proposto un pezzo legato ad uno dei vecchi pallini di mercato della Fiorentina, ovvero Riccardo Orsolini, sfumato però sempre sul più bello. L’interesse della Fiorentina per Orsonaldo parte da lontano, da quando con l’arrivo di Italiano il tecnico ha chiesto ai propri dirigenti calciatori capaci di portare gol al tridente offensivo oltre quelli di Gonzalez.

Riccardo era l’identikit perfetto, conosceva il campionato italiano e aveva i numeri giusti per alzare la media. Anche la situazione contrattuale, abbastanza nebulosa, era l’humus giusto per concretizzare l’affondo. E invece sul più bello, con l’arrivo di Thiago Motta Orsolini ha ripreso a segnare, è diventato elemento ancora più centrale del Bologna, rinnovando fino al 2027. Una scelta di cuore ma anche di campo, con una squadra in lotta per l’Europa dopo tanti anni.