ORSOLINI, C'è accordo: riscatto Bologna a 14 milioni

EX VIOLA CHAMPIONS, SALAH: "CHE EMOZIONE LA FINALE" (ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Immagino tutti i giorni come potrà essere. È un'emozione, non vediamo l'ora". Così Mohamed Salah, intervistato da Sky Sport 24, racconta le proprie sensazioni a pochi giorni dalla finale di Champions League, per... (ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Immagino tutti i giorni come potrà essere. È un'emozione, non vediamo l'ora". Così Mohamed Salah, intervistato da Sky Sport 24, racconta le proprie sensazioni a pochi giorni dalla finale di Champions League, per... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 Maggio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi