Orsi su Fiorentina-Como: "Squadra viola nei soliti dubbi. Zaniolo? Esperimento a metà"

L'allenatore Fernando Orsi, dagli studi di Sky Sport ha parlato della sconfitta della Fiorentina contro il Como: "Applausi e punti per il Como, cui questa volta è riuscito quasi tutto, grazie ai suoi giocatori più importanti. Una vittoria che fa rimpiombare, dall'altro lato, la Fiorentina nei soliti dubbi. E' vero che mancava Moise Kean, quindi l'esperimento Zaniolo è riuscito a metà, ma questo non spiega tutto ed il Como ha meritato, De Gea è stato strepitoso per evitare ulteriori gol subiti".

Poi sulla grande prestazione da parte di Nico Paz: "Porta imprevedibilità e tanta qualità al Como, l'argentino poi riesce a portare la palla incollata al piede in uno spazio strettissimo. Nonostante possa essere prevedibile per il fatto che sia un mancino e che i difensori sappiano che spesso vada sul sinistro, ha una rapidità di calcio ed una qualità che lo rendono difficile da fermare. Ha un grande futuro".