FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

A commentare i temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Su Kean: “Kean non è partito male in realtà come gioco il problema è che non gli arrivano i palloni. Lui ha voglia perché per me ha capito che è una chance importante. Non gli arriva davvero un pallone che sia uno”.