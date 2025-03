Orlando a TMW Radio: "La Fiorentina è più serena, per la Juve sarà dura"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha analizzato il momento di Fiorentina e Juventus in vista della sfida del weekend. Secondo l'ex calciatore, i viola arrivano con maggiore tranquillità dopo il passaggio del turno in Conference League:

"La Fiorentina si è tolta un grande peso. Se fosse uscita dalla Conference, la stagione sarebbe stata un fallimento e Palladino avrebbe rischiato. Non so chi stia peggio tra le due squadre, ma sicuramente la Juventus, che ha mancato diversi obiettivi. Sarà interessante vedere come reagirà la squadra di Allegri, mentre la Fiorentina, con meno pressioni, potrebbe affrontare la sfida con più fiducia. Per la Juve sarà una partita molto complicata", ha dichiarato Orlando.