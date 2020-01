ORIALI, L'Inter sta andando oltre le aspettative

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - "Stiamo andando oltre le aspettative, non pensavamo di essere a questo punto a metà stagione. Il lavoro da fare è ancora tanto, il percorso fino ad oggi è stato positivo e si cercherà di stare in alto il più possibile anche se non è facile, perché le antagoniste sono forti". Lo ha detto il First Team Technical Manager dell'Inter Gabriele Oriali, intervistato da Sky Sport e Sport Mediaset. "Io sono davvero felice di essere qui, per me è stato come tornare a casa - ha proseguito -. Il mercato? Siamo contenti di chi abbiamo: c'è un grande gruppo, siamo diventati squadra ed è merito dei giocatori. Poi alla guida c'è un fuoriclasse come Conte, che riesce sempre ad ottenere il meglio e che vuole lasciare un segno importante. C'è stato un momento in cui l'organico era molto ridotto, ora può darsi che venga un pochino allargato, almeno questo si spera per gennaio perché ne avremmo bisogno". Infine una battuta sul ritorno di Ibrahimovic in Italia: "Sono contento, ho un ottimo rapporto con lui e soprattutto grandi ricordi", ha concluso Oriali. (ANSA).