OM, Il Presidente: "Gattuso arrivato in momento duro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Marsiglia ha esonerato Gennaro Gattuso, al suo posto il club francese ha scelto l'ex CT della Costa d'Avorio Jean-Louis Gasset. Il presidente dell'OM, Pablo Longoria, commenta così l'esonero di Gattuso e la scelta del nuovo tecnico: "Vorrei ringraziare Gennaro Gattuso per il lavoro svolto. È una brava persona che è arrivata in un momento difficile. Mi assumo le mie responsabilità, ho la mia parte di responsabilità per la situazione attuale. Faremo tutto, io per primo, e dobbiamo cercare di dare il massimo per riuscire nella nostra stagione "