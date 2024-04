OLIVEIRA, Ai viola manca una punta ormai da anni

FirenzeViola.it

L'ex viola Lulù Oliveira ha parlato a Tag24 della Fiorentina. Queste le sue parole sulla gara di Conference: "Credo che la Fiorentina, non perdendo, abbia fatto comunque qualcosa di importante. Questo deve essere il punto di partenza per poi affondare il colpo quando giocheranno al Franchi, giovedì prossimo. È chiaro che per passare il turno servirà una prestazione diversa. Sono abbastanza fiducioso, perché mi sembra che il Viktoria Plzen non sia una squadra troppo temibile. Poi è chiaro che bisognerà fare attenzione, perché nel calcio può succedere di tutto. In ogni caso ho la speranza di vedere la viola in semifinale”.

Sulla gara col Genoa: "In campionato sono tutte partite difficili. Il Genoa è comunque una squadra di livello, che gioca un buon calcio e che dispone di grandi talenti. La Fiorentina sta cercando di trovare la sua posizione e di raggiungere anche quest’anno l’Europa. Non ci dobbiamo dimenticare che questa squadra sta lottando su tutti e tre i fronti: in campionato per arrivare tra le prime otto, in Coppa Italia per la finale e in Conference League per andare avanti. Questo vuol dire che parliamo di un club che sta facendo molto bene e che in questi anni ha avuto una crescita esponenziale".

Sull'attacco: "Purtroppo alla Fiorentina manca un grande attaccante ormai da anni. Gli servirebbe qualcuno che fa la differenza, che garantisca 20 gol a stagione. Questo club invece punta sempre ai giovani, e questo mi trova anche d’accordo, e gli dà la possibilità di crescere sempre di più. Detto questo, però, Belotti è un giocatore importante e mi dispiace soltanto che sia arrivato a metà campionato. Sarebbe stato diverso se Italiano lo avesse avuto a disposizione dall’inizio dell’anno e sono sicuro che, con qualche gol in più, oggi la Fiorentina occuperebbe una posizione in classifica diversa".

Sul futuro di Italiano: "Quando un allenatore fa un discorso simile a quello che ha fatto lui, vuol dire che ha già qualcuno dietro. Lui vorrà sicuramente chiudere portando qualcosa di importante a Firenze e per questo proverà a vincere una Coppa, che sarebbe molto importante anche per la sua carriera".