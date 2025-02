Social Oggi è il compleanno di Folorunsho, gli auguri da parte della Fiorentina

Oggi, 7 febbraio 2025, è il compleanno di Michael Folorunsho. Il centrocampista gigliato, essendo nato nel 1998, compie quindi 27 anni. Arrivato a Firenze in questa sessione di mercato invernale dal Napoli, Folorunsho nella sua carriera ha vestito le maglie, oltre ovviamente a quelle viola e azzurra, di Bari, Reggina, Pordenone e Verona. Come per ogni suo calciatore la società viola ha deciso di fargli gli auguri via social. Di seguito il post Instagram della Fiorentina: