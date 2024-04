OBIETTIVI, Zaniolo: oltre ai viola ci pensa anche al Napoli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una delle poche cose certe sul futuro di Nicolò Zaniolo è che a fine stagione non verrà riscattato dall'Aston Villa. L'attaccante massese tornerà quindi al Galatasaray, squadra proprietaria del suo cartellino, ma non per rimanere. Difficilmente infatti potrà rimanere in Turchia.

Zaniolo ha fatto sapere di voler tornare in Italia e la Fiorentina si era mossa nelle ultime settimane per provare ad intavolare una trattativa con il classe 1999 che, nei piani dei dirigenti giliati, dovrebbe sostituire l'eventuale partenza di Nico Gonzalez. Come riportato da SkySport però, oltre al club viola, per l'ex Roma ci sarebbe un interessamento del Napoli. Questo perché il nuovo DS dei partenopei Giovanni Manna ha, proprio in Zaniolo, un vecchio pallino.