OBIETTIVI, Traoré guarito dalla malaria: torna sul mercato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Hamed Traore, tornato in tempi non sospetti ad essere accostato alla Fiorentina, era finito in ospedale nei giorni scorsi colpito dalla malaria. A dare notizia della sua guarigione ci ha pensato Andoni Iraola, tecnico rossonero: "In questo momento sta recuperando, sta molto meglio. Le ultime settimane sono state difficili per lui personalmente e dal punto di vista sportivo". Come scrive TMW, il giocatore torna sul mercato: resta da capire se basterebbe un prestito con diritto di riscatto oppure se servirà una offerta corposa. È stato pagato 25 milioni l'anno scorso e dunque per non iscrivere una minusvalenza servirebbero circa 20 milioni di euro.