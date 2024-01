OBIETTIVI, Su Perez dell'Udinese c'è anche il Napoli

FirenzeViola.it

Radu Dragusin come prima scelta, ma non solo. Il Napoli per la difesa valuta anche altre opportunità. Un un nome forte sul tavolo della dirigenza partenopea è quello di Nehuen Perez, centrale classe 2000 dell'Udinese e della nazionale argentina, accostato di recente anche alla Fiorentina. Oggi l'Udinese ha anche ufficializzato l'acquisto di Lautaro Giannetti, difensore argentino del Velez Sarsfield - nonché capitano - che potrebbe anche prendere il posto di Perez in caso di una cessione già a gennaio. A riportarlo è TMW.