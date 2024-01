OBIETTIVI, Perez-Napoli nuovi contatti. Viola defilata

FirenzeViola.it

Nehuen Perez nei pensieri del Napoli. Sfumato Radu Dragusin, il club partenopeo ha ripreso i contatti per il centrale argentino classe 2000. Secondo quanto riporta TMW, il centrale dell'Udinese è una opzione forte. I contatti tra il presidente del Napoli e la famiglia Pozzo vanno avanti da giorni: soprattutto per Samardzic, primo obiettivo per il centrocampo, ma non solo. Negli ultimi giorni le parti hanno anche discusso del centrale argentino ex Atletico Madrid. La valutazione è di 15 milioni di euro e nelle ultime settimane anche Milan e Fiorentina hanno chiesto informazioni per Nehuen Perez.