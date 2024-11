FirenzeViola.it

Termina 1-1 il match di Serie B tra Cesena e Reggiana. Per i padroni di casa nono gol in campionato dell'obiettivo viola Cristian Shpendi, la cui rete permette ai suoi di pareggiare e di restare al quarto posto in classifica, a debita distanza dalla Cremonese.