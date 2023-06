OBIETTIVI, Bereszynski: "Conto su pizza gratis a Napoli"

Fonte: TMW

Bartosz Bereszynski, esterno di proprietà della Sampdoria ma in prestito al Napoli nella stagione appena conclusa, ha parlato così dell'esperienza in azzurro in conferenza stampa dal ritiro della Polonia: "A Napoli non ho giocato tanto ma la gente mi ha fatto sentire importante. Penso di poter contare sulla pizza gratis a Napoli per il resto della mia vita. I primi sei mesi alla Samp sono stati duri, sapevo che la società non stava andando nella direzione giusta, non vedevo la luce alla fine del tunnel. Ma auguro il meglio alla Samp, merita di poter tornare in Serie A".