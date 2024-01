OBIETTIVI, Baldanzi: "La mia testa è ad Empoli"

FirenzeViola.it

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post partita di Juventus-Inter, l'autore del gol del pareggio azzurro Tommaso Baldanzi ha parlato, oltre che dell'emozione per aver segnato, anche delle voci di mercato che lo vogliono lontano da Empoli. Queste le sue parole: "Un gol importante, per me e per tutta la squadra. Ci tenevamo a confermarci dopo il Monza. Non è stato un periodo facile per me, è difficile stare lontano dia miei compagni. Siamo riusciti a pareggiare e siamo felici. Mercato? Non ho fatto scelte. Fino ad ora stavo pensando a questa partita e a fare punti. Al resto ci penserà la dirigenza e il mio entourage, la mia testa è ad Empoli".