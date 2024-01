NZOLA, Ritorno di fiamma con il Cagliari di Ranieri

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ritorno di fiamma del Cagliari per Mbala Nzola. Dopo aver perso anche Oristanio, a causa della frattura del metatarso, Ranieri infatti dovrà sopperire anche alle assenze di Luvumbo, Lapadula e Shomurodov, motivo per il quale il club torna sul mercato. La Nuova Sardegna scrive che il club si starebbe muovendo per cercare un attaccante da regalare al tecnico e starebbe valutando, appunto, anche Nzola.

A luglio d'altronde il Cagliari era entrato in sfida con la Fiorentina per l'angolano che però non aveva valutato alternative all'offerta viola e del suo ex tecnico viola. La delusione per questa prima parte del campionato potrebbe cambiare le carte in tavola e stavolta potrebbe essere la volta buona per un matrimonio dunque solo rimandato.