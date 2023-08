NZOLA, La Roma lo vuole in prestito, no dello Spezia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra Alvaro Morata, per il quale l'Atletico Madrid continua a chiedere 21 milioni di euro, Marcos Leonardo, su cui ci sono idee divergenti sulle modalità di pagamento, e Marko Arnautovic, per il quale il muro del Bologna resta bello alto, per l'attacco della Roma torna in auge il nome di Mbala Nzola. A riportarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il club giallorosso vorrebbe il centravanti angolato in prestito con diritto di riscatto, ma lo Spezia - che dovrà cederlo dopo al retrocessione in Serie B - è disposto a dismetterlo solo a titolo definitivo. Sull'ex Virtus Francavilla però c'è anche il West Ham, che invece potrebbe accontentare la società bianconera acquistandone il cartellino.