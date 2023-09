NZOLA, L'ex Spezia il peggiore nella sfida di ieri

FirenzeViola.it

Prestazione non positiva per M'Bala Nzola. L'attaccante della Fiorentina non è ancora al top della forma e contro il Rapid Vienna non ha lasciato il segno. "In campo va ancora il fratello scarso - il commento duro della Gazzetta dello Sport -. Non è in forma e gioca anche con paura". "Ha l’occasionissima sul far della mezzora ma il portiere para - analizza il Corriere dello Sport - anzi gli tira addosso goffamente. Indietro di condizione, ma impressiona in negativo l’impaccio, quasi fosse bloccato mentalmente". Questo il commento di TMW: "Quanti errori per l'ex Spezia, ancora in ritardo di condizione e davvero poco lucido sotto porta. Si mangia un gol dinanzi a Hedl dopo un grande assist di Nico, meno colpevole quando prova a girare in rete da posizione defilata un colpo di testa dello stesso argentino".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

La Nazione: 5

Corriere Fiorentino: 5,5

Firenzeviola.it: 5