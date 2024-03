NY COSMOS, Momento di immenso dolore. Joe amico prezioso

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

I New York Cosmos, formazione calcistica di cui Barone è stato dirigente prima di approdare alla Fiorentina, si stringono al dolore della famiglia, del presidente Commisso e di tutta la Fiorentina per la scomparsa del Direttore Generale viola. Questo il comunicato ufficiale del club americano: "È con profondo dolore e tristezza che i New York Cosmos confermano la perdita di uno dei suoi più grandi campioni, una persona che ha segnato in modo determinante la storia recente del club e che non sarà mai dimenticata. Giuseppe Barone è morto oggi all'Ospedale San Raffaele di Milano dopo aver avuto un malore improvviso avvenuto domenica. Rocco Commisso e la sua famiglia, e tutto il Cosmos Country, sono completamente devastati dalla terribile perdita di un uomo che è stato una figura centrale nel rilancio dei Cosmos e un instancabile sostenitore del calcio indipendente negli Stati Uniti. Joe era un amico prezioso che è sempre rimasto forte nei momenti più felici e, soprattutto, in quelli più difficili. L'intera famiglia Cosmos porge le più sentite condoglianze alla moglie Camilla, ai figli di Joe, e all'intera famiglia Barone in questo momento di immenso dolore".

Di seguito il post X della società statunitense: