Nuovo Leicester in Svizzera: il neopromosso Thun trionfa in campionato

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Come il Leicester in Inghilterra 10 anni fa, anche il Thun ce l'ha fatta. La squadra neopromossa nella prima serie svizzera ha vinto il suo primo campionato nella storia. Decisiva la sconfitta subita dal San Gallo per 3-0 contro il Sion, risultato che ha mantenuto invariato il vantaggio di 11 punti del Thun sulla squadra bianco verde, a tre giornate dalla fiune. Nella giornata di ieri, infatti, anche il Thun aveva trovato la sconfitta, venendo battuto col punteggio di 3-1 dal Basilea e non riuscendo, così, a chiudere il discorso scudetto. Nella giornata di oggi, però, la favola si è finalmente potuta compiere.

A tre giornate dalla fine e con solo 9 punti a disposizione, infatti, il Thun non può più essere raggiunto. Anche la Swiss Super League, quindi, ha il "suo Leicester", con una storia che ha fatto il giro del mondo. Il Thun, infatti, nel proprio palmares, vantava fino ad oggi solo 2 Challenge League (la Serie B svizzera) vinte nella stagione 2009/10 e 2024/25. Fra i protagonisti assoluti dell'impresa c'è Mauro Lustrinelli, allenatore della squadra e bomber della stessa nella stagione 2005/2006, quando il Thun riuscì nell'impresa di qualificarsi in Champions League battendo ai playoff la Dinamo Kyev e il Malmö.