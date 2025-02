Nuovo capitolo giudiziario per Blatter: "Io vittima di una caccia alle streghe"

vedi letture

Nuovo capitolo giudiziario per Joseph Blatter, ex presidente della FIFA accusato di corruzione per le assegnazioni dei Mondiali in Russia e Qatar. Lunedì prossimo, l’88enne svizzero comparirà nuovamente davanti a un tribunale per l’udienza d’appello relativa al controverso pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri (circa 2,24 milioni di dollari) effettuato all’ex presidente della UEFA, Michel Platini. Tuttavia l'ex numero 1 del calcio continua a ribadire la propria innocenza: “La Corte penale federale nel 2022 ha confermato la legittimità del contratto tra me e Platini - ha dichiarato a Reuters - Mi aspetto che anche questo nuovo tribunale confermi la sentenza precedente. Questo appello è assurdo, è una caccia alle streghe contro di me.

Sembra una vendetta". Lo riporta Calcio & Finanza.