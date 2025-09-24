Novità Dazn, investimenti nella tecnologia: acceso il nuovo studio virtuale

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 24 SET - "La nuova stagione di Serie A su Dazn vede nuovi show trasmessi dal sabato al lunedì. Oltre ai contenuti, abbiamo investito in tecnologia, affinchè il nostro storytelling calcistico vivesse in un nuovo spazio virtuale capace di offrire ai tifosi esperienze immersive e contenuti unici". Così il Senior vice president content di Dazn Italia, Michele Dalai, sul nuovo studio virtuale realizzato nel centro di produzione di Milano, in collaborazione con wTVision. "I 450 mq dello studio possono essere vestiti su misura per ogni produzione, con un design narrativo di alta qualità - ha sottolineato ancora -. Per questo abbiamo scelto wTVision, partner impegnato nel futuro del racconto sportivo globale".

Il sistema di wTVision, si spiega in una nota di Dazn, utilizza una tecnologia che combina ambienti fotorealistici e grafiche AR avanzate. E' sviluppato e ottimizzato per dare vita a scenari immersivi, che accoglieranno i talent di Dazn, e a elementi di realtà aumentata in grado di arricchire l'esperienza visiva degli show. "Questo progetto con Dazn Italia riflette ciò che guida wTVision: partnership, persone e risultati. Le nostre soluzioni tecnologiche diventano davvero potenti quando aiutano a raccontare storie migliori e semplificano il percorso dall'idea alla messa in onda", spiega di Alex Roriz, di wTVision. (ANSA).