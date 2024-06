NOSLIN, Mina uno dei difensori con cui ho sofferto di più

Fonte: La Gazzetta dello Sport

Tijjani Noslin, attaccante dell'Hellas Verona, ha rilasciato un'intervista in cui si è soffermato anche sull'ex difensore della Fiorentina, Yerri Mina: "E' stato uno di quelli con cui ho sofferto di più, è molto fisico e ha grinta. Mi ha impressionato anche Tomori. Non mi aspettavo di fare così bene già nei primi sei mesi in Serie A, sono felice per me e per il Verona che ha vissuto una stagione particolare".