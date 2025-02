Non solo la Fiorentina. Tzimas ha rifiutato anche l'offerta dell'Aston Villa

Come scritto più volte in questi ultimi giorni Stefanos Tzimas rimarrà al Norimberga. Il centravanti greco di proprietà del Paok Salonicco ha deciso di restare nel club tedesco fino al termine della stagione rifiutando l'offerta della Fiorentina da 22-23 milioni di Euro totali (4-5 al Norimberga per interrompere il prestito con sei mesi d'anticipo e 18 al Paok che avrebbe mantenuto anche il 15% su una eventuale futura rivendita). Non solo i viola però, l'attaccante classe 2006, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, ha rifiutato anche una proposta proveniente dalla Premier League, più nello specifico dall'Aston Villa.

La soluzione più probabile a questo punto è che Tzimas in estate possa andare al Brighton. I Seagulls stanno infatti cercando di chiudere la trattativa in vista della prossima stagione. In attacco la Fiorentina invece ha cambiato obiettivo puntando forte su Zaniolo.