Non solo Kean. Spalletti esalta pure Ndour e Folorunsho: "Li osservo da vicino"

In occasione dell'incontro avvenuto nelle scorse ore con i giornalisti, il Commissario Tecnico della Nazionale Luciano Spalletti, a meno di un mese dalla prima delle due sfide contro la Germania (la prima a San Siro), ha parlato, dalla sua tenuta "La Rimessa" di Montaione ha parlato tutto o quasi, concentrandosi anche su alcuni calciatori della Fiorentina, soffermandosi non soltanto sulle condizioni di Moise Kean (qui le parole) ma anche su altri due profili in viola, Cher Ndour e Michael Folorunsho: "Credo che Folorunsho stia facendo benissimo, poi guardo anche la crescita di calciatori come Casadei e Ndour" ha detto a Tuttomercatoweb Spalletti, che dei due viola ha sempre parlato positivamente. Il Ct in particolare stravede per Folorunsho, portato un po' a sorpresa a Euro2024 soltanto pochi mesi fa, dopo l'ottima stagione col Verona.

Ricordiamo che la prossima pausa nazionale ci sarà fra venti giorni, dopo il weekend di campionato del 15-16 marzo (in programma domenica 16 c'è Fiorentina-Juventus), per lasciare spazio agli impegni dell'Italia contro la Germania. Andata a San Siro il 20 marzo prossimo, ritorno domenica 23 in Germania.