Niente rinnovo tra Laurienté e il Sassuolo. Il francese vuole partire a gennaio

Il futuro di Armand Laurienté potrebbe non essere più al Sassuolo. Il calciatore francese, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, dopo tre stagioni e mezza in cui è stato protagonista sia in Serie A che in Serie B con i neroverdi, non dovrebbe rinnovare con il Sassuolo, nonostante la proposta di inserire pure una clausola rescissoria nel contratto.

La sua speranza sarebbe quella di cambiare aria già a gennaio, ma difficilmente i neroverdi lo lasceranno andare via, a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile. A giugno sarà a dodici mesi dalla scadenza e giocoforza anche il suo valore sarà decisamente inferiore. La valutazione, per un calciatore che in passato è stato accostato anche alla Fiorentina, resta superiore ai 20 milioni di euro.