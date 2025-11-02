Niente Conference per Gudmundsson, l'islandese in patria per il processo
FirenzeViola.it
Nella giornata di domani Albert Gudmundsson volerà in Islanda, dove mercoledì parteciperà a Reykjavík all'ultima udienza del procedimento che lo vede coinvolto per cattiva condotta sessuale. Vicenda che risale all'estate del 2023 e per la quale è stato assolto in primo grado circa un anno fa. Il processo è ancora aperto perché il procuratore di Reykjavik ha presentato ricorso.
La sentenza, questa volta definitiva, è attesa entro primi giorni di dicembre. Gud non parteciperà alla trasferta di Conference League in casa del Mainz e tornerà nella giornata di venerdì, in tempo per preparare la partita con il Genoa. Lo riporta La Nazione.
Pubblicità
News
Se 3 indizi fanno una prova, 4 cosa significano? La Fiorentina non c’è. Ma oggi, più che al tecnico, tocca alla squadradi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Se 3 indizi fanno una prova, 4 cosa significano? La Fiorentina non c’è. Ma oggi, più che al tecnico, tocca alla squadra
Copertina
Redazione FVGiorgetti: "Con Pradè epilogo clamoroso ma non inaspettato. Ennesimo cortocircuito della Fiorentina"
Ludovico MauroFirenzeViolaGli striscioni, la fanzine e la faccia sul maiale: le contestazioni dei tifosi a Pradè
Alberto PolverosiLecce decisiva per Pioli ma anche per la Fiorentina. La crisi è incomprensibile, ma ora i viola devono solo vincere
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com