Nicolò Fagioli sui social ha in testa solo la partita di giovedì di Conference

vedi letture

Nicolò Fagioli ha in testa solo la gara di ritorno degli ottavi di Conference con il Panathinaikos di giovedì. Non solo lo ha dichiarato in un post dopo la sconfitta di Napoli con la frase "Testa a giovedì per passare il turno in coppa. Da squadra", ma anche in queste ore è tornato a postare delle immagini di gioco con solo l'emoticon del cervello e la parola giovedì. Un messaggio dunque chiaro sul fatto di essere concentrato sull'obiettivo Europa che ha sempre dichiarato fin dal suo arrivo in viola. Tra l'altro dalla qualificazione in Europa dipenderà anche la sua permanenza automatica alla Fiorentina. Ad Atene e a Napoli si sono viste delle buone prove di Fagioli, anche se solo a tratti; chissà che in questa partita non sia ancora lui il trascinatore come nei 20 minuti di fuoco in Grecia, quando ha dato il via alla rimonta (poi purtroppo annullata dal terzo gol del Panathinaikos).