NICOLA, Zurkowski ha dimostrato che qua sta bene

Davide Nicola, allenatore dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell’inizio del match del campionato di Serie A contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “8 punti nelle ultime 4 grazie anche a Zurkowski? Fare 8 punti fa piacere, ma questo non è il risultato di una singola partita. Dobbiamo fare un percorso in cui dobbiamo farne altri. Allo stesso tempo non ci pensiamo perché noi ci concentriamo sul singolo allenamento e sulla singola partita che dobbiamo affrontare.

Zurkowski ha dimostrato che in questo ambiente sta bene e ha delle qualità al pari dei suoi compagni. Il merito è suo, non ci sono formule particolari. Ci alleniamo e mettiamo in pratica i concetti”.