NICOLA, È sempre più vicino alla panchina del Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 27 GIU - Davide Nicola sempre più vicino: tra domani e sabato potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale da parte di Cagliari ed Empoli per l'approdo in Sardegna del nuovo allenatore. L'accordo tra club rossoblù e tecnico c'è già: pronto un biennale con opzione per il terzo. Nel pacchetto da 4-5 milioni anche il difensore centrale toscano Luperto, chiamato a sostituire Dossena, passato al Como per otto milioni più bonus. Ai saluti anche Viola, capocannoniere rossoblu nella scorsa stagione con cinque gol: dovrebbe andare in B al Pisa. Il Cagliari, dopo i rinnovi di Pavoletti e Kingstone, sta cercando intanto di prolungare il contratto a Luvumbo. L'arrivo di Nicola potrebbe imprimere una svolta al mercato del Cagliari, per il momento ancora fermo anche se il diesse Bonato è già al lavoro. Il club rossoblù dopo gli addii di Oristanio, Petagna e Shomurodov sta cercando innanzitutto una punta.

E, anche in considerazione del fatto che l'Atalanta sarebbe interessata a Makoumbou, la società potrebbe avviare una trattativa per portare in Sardegna Piccoli, la scorsa stagione in prestito al Lecce, ma di proprietà del club bergamasco. Piace anche Zortea, esterno destro sempre dell'Atalanta, sino allo scorso giugno al Frosinone. Tra i sogni anche Nzola della Fiorentina anche se l'angolano sembra non solo fuori budget, ma anche destinato al campionato turco. Lapadula piace in B a Pisa, Palermo, Cesena. Per Radunovic ci sono delle richieste in patria e nella cadetteria. Anche il giovane Primavera Idrissi potrebbe andare jn B, in prestito al Modena. (ANSA).