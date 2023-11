NICO, Le prime immagini dal ritiro dell'Argentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nico Gonzalez e Martinez Quarta volano in Argentina per rispondere alla convocazione dell'albiceleste. Nella notte arrivano anche le prime immagini di Nico al centro federale della Selección, a Buenos Aires, dove la squadra di Scaloni sta preparando gli impegni di qualificazione Mondiali contro Uruguay (venerdì notte) e Brasile (mercoledì 22 notte). Due classici del calcio sudamericano a cui conta di iscriversi soprattutto Nico, che ha già postato alcune foto coi compagni di Nazionale. Sorridente e intento a giocare a teqball (una sorta di ping-pong con pallone da calcio su un tavolino ad hoc) con Ezequel Palacios, Enzo Fernandez e Julian Alvarez, il dieci viola conta di continuare la sua grande stagione in cui ha fatto registrare già nove reti anche in Argentina. Ecco le foto condivise da Gonzalez sul proprio profilo Instagram.