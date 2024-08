NICO, Le immagini del suo arrivo al J Medical

Ieri è arrivata la fumata bianca definitiva per il passaggio di Nico Gonzalez dalla Fiorentina alla Juventus. Il calciatore argentino, come raccontato anche dalla nostra redazione (QUI la news completa), ieri è partito da Firenze in direzione Torino dove questa mattina era atteso per le visite mediche. La società bianconera sul suo profilo X ha reso note le immagini dell'arrivo al J Medical dell'esterno classe 1998. Di seguito il post ufficiale del club torinese: