Niccolò Pontello convinto: "Ieri è stata la peggior partita in assoluto in campionato"

L'ex dirigente della Fiorentina negli anni '80, Niccolò Pontello, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore mio" per parlare della sconfitta incassata dalla Fiorentina contro il Como: "Ieri è stata la peggior partita in assoluto in campionato, non abbiamo mai dato l'impressione di raggiungere il pareggio. Palladino mi è sembrato molto in confusione, credo che il primo errore gravissimo sia stato giocare con Fagioli così alto nei primi minuti. Mentre invece che quel poco che si è fatto nel secondo tempo, lo si è fatto quando Fagioli era arretrato. Lo spartito migliore di questa squadra è stare bassi e compatti ripartendo in velocità".

Pongracic ha lanciato un bell'allarme in questo senso?

"Indicativo di quello che pensa la squadra. Quindi se la squadra la pensa così, bisogna attrezzarsi perché questo modo di giocare anche contro squadre come il Como venga attuato. La Fiorentina è forte quando può ripartire dando sfogo all'incontenibilità dei vari Dodo. Bisogna mettersi nelle condizioni migliori per fare gol. Invece c'è una gran confusione".

