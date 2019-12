NICCHI, Non tutti hanno capito novità regolamento

(ANSA) - FIRENZE, 03 DIC - "Temo che non tutti abbiano capito" le tante novità del nuovo protocollo. "Lo stiamo spiegando da aprile, ogni volta c'è qualcuno che ci pone delle domande come se fosse la prima volta. Quest'anno è stato uno" dei "più innovativi a livello di protocolli e regolamenti". Lo ha detto il presidente dell'Associazione italiana arbitri Marcello Nicchi a margine dell'incontro tra i vertici della Can B e i club della Serie B, a Firenze, rispondendo ad una domanda sulle novità regolamentari introdotte da questa stagione. "Bisogna insistere, l'importante è che in queste riunioni" siano presenti "le persone che poi devono andare a applicare e rispettare questi nuovi protocolli e regolamenti, vale a dire gli allenatori, i calciatori, i dirigenti. E' un momento importante, in cui si può chiedere" se si hanno dubbi. "Si tratta - ha ribadito - di un'occasione per chiarire alcune norme regolamentari utili per quelli che vanno in campo" (ANSA).