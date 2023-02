NGONGE, Prima di scegliere l'Italia ho chiamato Amrabat

Cyril Ngonge, nuovo attaccante dell'Hellas Verona, ha parlato ai canali ufficiali del club scaligero. Nel farlo, ha raccontato anche di aver contattato Sofyan Amrabat per decidere quale strada prendere per il suo futuro: "Per me era importante cimentarmi in uno dei migliori campionati d'Europa. Ovviamente conoscevo già il club e non appena ho ricevuto l'offerta, ho chiamato Amrabat, con cui ho giocato al Bruges: mi ha parlato soltanto in maniera positiva della squadra e della città. Non ho avuto dubbi, non ci ho pensato su due volte e così ho accettato la proposta dell'Hellas".