NGONGE, L'Hellas potrebbe fare lo sforzo di tenerlo

FirenzeViola.it

Come riportato da TuttoMercatoWeb con Isak Hien ormai in procinto di passare all'Atalanta sulla base di dieci milioni più una contro-partita tecnica (Zortea o Miranchuk?), la società potrebbe cercare di fare lo sforzo di trattenere almeno uno tra Tamèze (seguito da Genoa e Monza) e Ngonge (sirene da Fiorentina e Lazio) anche se non è da escludere aprioristicamente la possibile partenza di entrambi.