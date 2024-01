NGONGE, In gol col Verona, batte 2-1 l'Empoli di Zurkowski

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Verona vince con l'Empoli una gara a forti tinte viola. Finisce 2-1 per gli scaligeri, successo firmato dalle reti di Djuric e Ngonge, in odore di cessione e con la Fiorentina tra le squadre che si sono mosse, mentre tra le fila degli azzurri è andato a segno Zurkowski, ex viola fresco di ritorno in Toscana. Verona che allunga così proprio sugli empolesi, andando a quota 17 e lasciando gli avversari fermi a 13 punti in classifica.