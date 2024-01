NGONGE, Accordo tra Hellas e Aston Villa per 10 mln

FirenzeViola.it

L'Hellas Verona e l'Aston Villa hanno trovato l'intesa per Cyril Ngonge. Secondo quanto riportato da TMW, gli inglesi hanno offerto 10 milioni di euro per il giocatore, arrivato un anno fa a parametro zero e che rappresenterebbe una totale plusvalenza per il club scaligero che ha già verbalmente accettato. Ora però tocca capire che cosa vuole fare lo stesso Ngonge. In Serie A si è trovato benissimo e vorrebbe rimanere, preferendo quindi un eventuale trasferimento in una squadra come la Fiorentina - che lo ha messo nel mirino da tempo - dopo che in estate sembrava a un passo dal Bologna.