NEWCASTLE, 344 mln in operazione fondi Bin Salman

(ANSA) - ROMA, 15 APR - La crisi economica mondiale, anche quella dei club calcistici, non frena le operazioni di acquisizione finanzaria; anzi, probabilmente offre occasioni di passaggi di mano con capitali esteri. Sembra essere questa l'indicazione della trattativa, in dirittura di arrivo, per la cessione del Newcastle, club della Premier League inglese. Secondo il Telegraph, il passaggio di mano per 300 milioni di sterline, 344 milioni di euro, e' gia' all'esame della Premier: l'acquirente è la finanziera inglese Amanda Staveley, ma i capitali sarebbero all'80 per cento del fondo sovrano saudita, voluto dal principe ereditario saudita Bin Salman per diversificare gli affari di Riad. Il coinvolgimento dell'Arabia Saudita in una trattativa che va avanti da tempo era gia' emerso mesi fa, ma il caso internazionale scatenato dall'omicidio Kashoggi aveva frenato la vicenda. Ora la cessione e' in dirittura d'arrivo, unico effetto della crisi la riduzione della valutazione del Newcastle: da 340 a 300 milioni di sterline. (ANSA).