NESTA, Ho visto bene Djuric. Bianco come Pessina

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ai microfoni di DAZN ha parlato prima della sfida dell'Artemio Franchi contro la Fiorentina. "Tutte le squadre devono darsi una mossa, anche noi. Djuric sta trovando la condizione migliore anche se è di stazza importante, ho deciso di farlo giocare perché l'ho visto bene in settimana".

Manca solo essere più pericolosi davanti?

"Dobbiamo cercare di mettere sotto pressione le difese, abbiamo giocatori importanti e devono capire spazi e tempi. Siamo alla ricerca dell'ultima cosa, come tutti. Chi è più sveglio farà un campionato diverso".

Un ricordo di Eriksson?

"L'avevo incontrato due mesi fa, la serenità con cui stava affrontando l'ultima parte della sua vita era incredibile. Era la forza sua, una persona super".

Quando pensa di utilizzare Bianco?

"E' un giocatore come Pessina, è svelto e interessante. L'ho allenato in B, può fare questo salto in A".