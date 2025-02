Nesta come Malesani: "Io molle? Chiedetelo ai miei giocatori se lo sono"

Domani il Monza contro il Lecce avrà di nuovo in panchina Alessandro Nesta, dopo l'esonero di Salvatore Bocchetti che lo aveva a sua volta sostituito: "Ho avuto tre giorni a disposizione per poter lavorare, ho visto i nuovi e hanno portato entusiasmo. Chi è rimasto va tirato su di morale - spiega il tecnico brianzolo in conferenza - La squadra viene da una partita pesante come quella persa a Roma contro la Lazio. Siamo una formazione da assemblare e motivare. Io sono stato mandato via per i risultati. Quello che mi era mancato non era la tattica, la mia mancanza è stata accendere la squadra. Io credo moltissimo nella possibilità di raggiungere la salvezza. Mi hanno chiamato che ero in Sudafrica. Sono tornato perché ci credo e perché sono andato via bene da questo club. L'esonero è stato dettato dalla classifica e non da altri motivi".

Per il tecnico arriva poi la domanda sulle critiche per l'atteggiamento molle in panchina che tanto richiama l'accusa a Malesani nel 2011, quando sedeva sulla panchina del Genoa. La reazione dell'ex tecnico viola è rimasta negli annali, ma anche Nesta non ci sta: "Personalmente odio la gente che si mette in esibizione, giusto per farsi vedere. Non sono mai stato così. Non ho mai avuto bisogno di questi giochini. Parlate con i giocatori e chiedete se sono molle".