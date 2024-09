NESTA, Bianco? La sua qualità non mi stupisce più

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante la sconfitta subita in casa contro il Bologna di Italiano, nel Monza tra i migliori in campo c'è il centrocampista in prestito dalla Fiorentina Alessandro Bianco. Questo il giudizio del tecnico Alessandro Nesta sul classe 2002: "La sua prestazione non mi stupisce. L'ho già allenato e conosco le sue qualità, oggi ha fatto una gran partita, ci ha dato palleggio e dinamicità".