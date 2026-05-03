Nessun gol e tanta noia tra Bologna e Cagliari: è 0-0. I sardi agganciano i viola

>Terzo 0-0 di fila in Serie A dopo quelli di Como-Napoli e Atalanta-Genoa: arriva dal lunch match tra Bologna e Cagliari. Nessun gol e poche emozioni al Dall'Ara. Deiola, che poi esce per infortunio, spreca una grandissima occasione al minuto 17', Caprile è attento sulle conclusioni di Bernardeschi e Dominguez. Nella ripresa il portiere del Cagliari dice no al tentativo di Moro poi nel finale Zé Pedro fallisce la palla dello 0-1 calciando alto da due passi. Un altro appuntamento rimandato con la vittoria per il Bologna, per i sardi un punto prezioso per la salvezza che consente alla squadra di Pisacane di agganciare la Fiorentina a quota 37 punti.