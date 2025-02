Nella serata di Champions brilla ancora un ex viola: Hancko stoppa Gimenez

vedi letture

Il mercoledì sera di Champions ha regalato una serata storica al Feyenoord: a Rotterdam, i biancorossi hanno superato il Milan per 1-0 nell'andata dei playoff (ritorno martedì prossimo a San Siro) tornando a vincere una prima partita in una fase eliminatoria della coppa più importante d'Europa dopo più di 50 anni (l'ultima volta prima di ieri era datata 1974).. Al De Kuip, la squadra di Sergio Conceicao è stata colpita a freddo dal gol siglato al 3' da Igor Paixao, abile a sfruttare un evidente errore di Maignan. Santiago Gimenez, fresco ex, e Joao Felix non sono riusciti a creare vere insidie alla difesa olandese, nonostante un assetto estremamente offensivo che vedeva Leao e Pulisic titolari. Ora l'attenzione si sposta sul ritorno a San Siro, previsto per il 18 febbraio.

Tra i protagonisti della gara c’è stato Dávid Hancko. Il difensore del Feyenoord, con un passato tutt'altro che memorabile alla Fiorentina, ha commentato la prestazione ai microfoni di UEFA.com: "Abbiamo fatto una partita fantastica. Ci siamo preparati bene, siamo stati bravi in ​​attacco e in difesa. Abbiamo pressato bene e abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Anche i tifosi sono stati fantastici. Ora abbiamo bisogno di costanza, dovremo fare lo stesso la prossima settimana". Sul duello con l’amico Giménez ha aggiunto: "L'ho marcato stretto perché so che non gli piace. Ho lavorato bene insieme all'altro difensore centrale e siamo riusciti a bloccare tutto".

Di seguito il tabellino della gara:

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Read (34' st Mitchell), Beelen, Hancko, Smal (25' st Bueno); Moder, Milambo, Timber (34' st Osman); Hadj, Ueda (1' st Carranza), Paixao (40' st Ivanusec). A disp.: Andreev, Ka, Zand, van Den Elshout, Giersthove, Redmond. All.: Bosschaart

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw (14' st Tomori), Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic (14' st Chukwueze), Joao Felix, Leao (37' st Camarda); Gimenez (37' st Abraham). A disp.: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia. All.: S. Conceiçao

Arbitro: Sanchez (Spagna)

Marcatori: 3' Paixao

Ammoniti: Smal, Milambo (F), Thiaw (M)