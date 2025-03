Nazionale, Spalletti studia l'undici anti-Germania: Retegui favorito su Kean

Primo giorno di lavoro ad Appiano Genitle per la Nazionale di Luciano Spalletti. Il Ct degli azzurri ha iniziato a preparare in queste ore la doppia sfida alla Germania valevole per i quarti di Nations League (andata in programma giovedì sera a San Siro, ritorno domenica a Dortmund). Questo il resoconto di Tuttomercatoweb.com e le ipotesi di formazione: nel ritiro milanese, il ct ha provato due moduli durante le prime prove tattiche: un 3-4-1-2 con Frattesi trequartista alle spalle di Lucca e Maldini, e un 3-5-1-1 con il centrocampista interista arretrato in mediana insieme a Ricci e Casadei.

L’assetto definitivo si definirà con il rientro dei titolari: ieri il ct ha potuto lavorare soprattutto con chi aveva giocato sabato o era subentrato a gara in corso domenica. Tra le ipotesi, l’Italia potrebbe optare per un attacco a due punte con Raspadori - a cui il ct ha sempre dato fiducia, anche quando giocava poco nel Napoli - e Retegui, favorito su Moise Kean, oppure un assetto più prudente con Frattesi - il miglior marcatore del ciclo - sotto punta alle spalle di Retegui.

E Cambiaso? Spalletti dovrà anche sciogliere il nodo della fascia destra: gli esami a cui si è sottoposto il laterale della Juventus hanno escluso lesioni, ma le sue condizioni saranno monitorate dallo staff sanitario. Se darà garanzie, toccherà a lui giovedì sera: altrimenti, l’ipotesi principale è quella di schierare Politano, anziché avanzare Di Lorenzo, puntando anche sul feeling tra i due.