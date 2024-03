NAZIONALE, Ecco le nuove maglie per EURO2024

FirenzeViola.it

© foto di Felix Strosetzki Adidas Euro 2024

Come reso noto dalla FIGC, sono state svelate le nuove maglie, sia casa che trasferta, che la nazionale indosserà all'Europeo in programma in Germania a partire da giugno. La formazione di Luciano Spalletti farà il suo esordio con le nuove divise in occasione delle gare amichevoli, negli USA, contro Venezuela(21 marzo) e Ecuador(24 marzo).

La maglia home presenta il classico colore azzurro con un richiamo tricolore alla bandiera italiana lungo le spalle. Le tradizionali tre strisce di Adidas infatti sono verdi, bianche e rosse. Per quanto riguarda la maglia away invece al bianco classico sono stati aggiunti il verde e il rosso sulle spalle e lungo i lati del corpo. Su entrambe le divise c'è un richiamo in chiave digitale alla lettera I, e sul retro del collo la scritta, in omaggio all'Inno di Mameli, "L'ITALIA CHIAMÒ". Di seguito il post ufficiale su "X" di Adidasita in collaborazione con il profilo della ufficiale della Nazionale: