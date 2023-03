NAZIONALE, Barella non ce la fa: rientrerà a Milano

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Barella e Leonardo Bonucci non prenderanno parte alla trasferta dell'Italia a Malta. Lo riporta Tuttomercatoweb, spiegando come il difensore della Juventus non si sia mai allenato col gruppo a Coverciano. Problemi fisici, invece, per Barella: ha stretto i denti per esserci al Maradona, fornendo una prestazione negativa. Il nerazzurro non è al meglio e si è visto, in più, dopo il tackle-killer di Maguire è uscito acciaccato dalla sfida contro l'Inghilterra. Rientrerà subito a Milano, mettendosi a disposizione dell'Inter. Si riducono così a 27 i calciatori che prenderanno parte alla trasferta di Malta.