NAZIONALE, 7 milioni di spettatori davanti alla tv

Fonte: Calcio & Finanza

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dal portale Calcio & Finanza, ieri sera l'importantissima sfida che la nazionale di Luciano Spalletti ha vinto contro la Macedonia ha dominato il venerdì sera televisivo con un grandissimo seguito di telespettatori. La partita, in onda su Rai 1, infatti ha collezionato 7.004.000 spettatori con uno share del 33% costante per tutta la durata del match. Le persone collegate invece sono passate da 7,2 milioni nel primo tempo a 6,82 nella seconda frazione.