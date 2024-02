NATALI, Sorpreso dall'evoluzione di Italiano. La Champions...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Cesare Natali, doppio ex della sfida Bologna-Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del match di questa sera tra emiliani e viola: "Sarà una partita interessante, negli ultimi anni sono cresciute molto e quest'anno stanno disputando una stagione importante. I rossoblù sono la sorpresa di questo campionato, mentre dalla Fiorentina me l'aspettavo che lottasse per quelle posizioni. Sono due squadre che vogliono essere dominanti in campo, quindi sarà una gara molto interessante da vedere. Non vedo il Bologna in Champions, perché ci sono squadre più preparate. Dei viola mi ha sorpreso l'evoluzione di Italiano, riuscendo a cambiare le interpretazioni in questi tre anni.

Adesso concede molto meno rispetto all'inizio. Il mercato dei viola è stato giusto, Belotti può dare una grande mano alla squadra. L'obiettivo della Fiorentina è sicuramente il quarto posto, il Bologna si trova lì più per caso, anche se meritatamente. Favorita per il quarto posto? Ci sono tante squadre che lottano in quelle posizioni, ma quella allenata da Gasperini la vedo meglio rispetto alle altre"